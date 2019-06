Titz hatte den Hamburger SV im März 2018 übernommen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. In der 2. Liga betreute er die Mannschaft zehn Spieltage. Weil sie auf den fünften Platz mit einem Punkt Rückstand zum Aufstiegsrang abgerutscht war, wurde der Coach freigestellt und durch Hannes Wolf ersetzt. Wolf wiederum wurde am Saisonende von Dieter Hecking abgelöst.

Die Essener, deutscher Meister 1955 und Pokalsieger 1953, streben die Rückkehr in die 3. Liga an. Die vergangene Saison in der Regionalliga West beendete RWE als Tabellenachter. «Natürlich wird das ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln und die Aufgaben anzugehen. Wir wollen in der nächsten Saison Vollgas geben», kündigte Titz an.