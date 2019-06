Entgleiste Straßenbahn: Untersuchungen zur Ursache dauern an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Ursache für einen Straßenbahnunfall in Düsseldorf mit 22 Verletzten wird weiter gesucht. Warum die Weiche, die das Entgleisen der Bahn am Dienstagabend ausgelöst hatte, falsch gestellt war, dazu konnten weiterhin keine Angaben gemacht werden. Spezialisten des Straßenbahn-Betreibers Rheinbahn sollen nun die elektronischen Speicher auslesen, die sich sowohl in der betroffenen Weiche als auch im Zug befinden, kündigte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch an. Die Daten könnten Aufschluss über die Unfallursache geben.

Von dpa