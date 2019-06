Feuerwehr löscht brennendes Elektroauto im Wasserbad

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einer ungewöhnlichen Löschaktion hat die Dortmunder Feuerwehr den Brand eines geparkten Elektroautos gestoppt. Die Batterien des zu einem E-Fahrzeug umgebauten Kleinwagens flammten am Mittwoch immer wieder auf, wie die Einsatzkräfte berichteten. Weil konventionelle Methoden keinen Erfolg brachten, errichtete die Feuerwehr in einem Schuttcontainer ein Wasserbad, in dem das Auto schließlich gelöscht wurde.

Von dpa