Köln (dpa) - Jacqueline van Maarsen, Schulfreundin von Anne Frank während der deutschen Besatzung der Niederlande, kann sich immer noch gut an sie erinnern. «Sie war sehr lebendig», sagte die 90 Jahre alte Amsterdamerin am Mittwoch in Köln. «Ich habe nie mehr jemanden gesehen, der so voller Leben war wie Anne. Ich mochte das sehr gerne.»

Von dpa