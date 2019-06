Steinmeier mahnt mehr bezahlbare Wohnungen an

Dortmund (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten angemahnt. Wohnen sei eine Existenzfrage für jeden Einzelnen und für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sagte Steinmeier bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags am Mittwoch in Dortmund. «Wir müssen verhindern, dass unsere Städte zum sozialen Kampfplatz um das Wohnen werden.»