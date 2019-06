Uni Münster gibt rund 1800 Jahre altes Kunstwerk zurück

«Erstmals wurde der Kopf 1937 als Teil einer Statue gezeigt. Das Museum in Fondi in Mittel-Italien hat das Werk allerdings nicht vermisst», sagt Lichtenberger. Umso erfreuter seien die Mitarbeiter gewesen, als der Anruf aus Münster kam.

Am 19. Juni wird das Kunstwerk offiziell im Beisein von Vertretern der Uni Münster in der Deutschen Botschaft in Rom an die Italiener übergeben.