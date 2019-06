Ballon-Absturz: Ursachen-Ermittlung wird länger dauern

Marsberg/Kassel (dpa/lnw) - Nach dem Absturz eines Heißluftballons im Sauerland befindet sich ein 52-Jähriger nach wie vor in einem kritischen Zustand. Fünf weitere Personen seien noch in Kliniken in Nordrhein-Westfalen oder Hessen in Behandlung, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Alle elf Insassen waren bei dem Unglück am Dienstagabend verletzt worden. Die Ermittlung der Unfallursache werde noch einige Zeit beanspruchen.

Von dpa