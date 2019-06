Teilgeständnis im Prozess um tödlichen Handtaschenraub

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um einen tödlichen Raubüberfall in Krefeld hat der Angeklagte jegliche Gewaltanwendung bestritten. Er habe der 84-Jährigen lediglich die Handtasche aus ihrem Rollator gestohlen, ließ der 27-Jährige am Mittwoch beim Prozessauftakt am Krefelder Landgericht von seinem Verteidiger erklären. Daher sei ihm nur ein Diebstahl vorzuwerfen, aber kein Raub mit Todesfolge. Die Beute habe er für den Kauf von Drogen gebraucht.

Von dpa