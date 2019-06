Gewitter schwächer als befürchtet

Die Schäden, die das Unwetter in Deutschland anrichtete, hielten sich nach ersten Meldungen in Grenzen. Von mehreren wetterbedingten Einsätzen sprach die Polizei im Kreis Borken. Auch der DWD berichtete von umgestürzten Bäumen und einem umgestürzten Auto im Raum Bocholt. «Das könnte ein Tornado gewesen sein», sagte der DWD-Meteorologe. Das müsse jedoch am Mittwoch noch vor Ort untersucht werden. In Xanten (Kreis Wesel) sperrte die Polizei wegen umgestürzter Bäume eine Straße.