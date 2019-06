Staatspreis NRW für Ex-Umweltminister Klaus Töpfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der frühere Bundesumweltminister und langjährige Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Klaus Töpfer (80), wird mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Düsseldorf mit. «Klaus Töpfer kämpft seit Jahrzehnten kompetent, klar und beharrlich für die Bewahrung der Schöpfung - weltweit und in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen», erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Von dpa