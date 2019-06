Revier lädt zur «Extraschicht»: Fahrt mit der Oldie-Tram

Dortmund/Oberhausen (dpa/lnw) - Es wird getrommelt im Gasometer Oberhausen, in Dortmund geht's per Oldie-Tram zur «Extraschicht»: Dreieinhalb Wochen vor der Nacht der Industriekultur haben weitere Teilnehmer-Städte ihr Programm vorgestellt. Zur «Extraschicht» am 29. Juni warten 50 Industriekultur-Denkmäler, Museen und andere Spielorte in 24 Städten mit einem besonderen nächtlichen Programm auf. Wie die Veranstalter am Dienstag in Dortmund mitteilten, gehört beispielsweise der Platz vor dem Dortmunder U kreativen Skateboardern mit ausgefallenen Choreographien. Mit dabei ist erstmals auch das Nahverkehrsmuseum der Stadt, das die historische Oldie-Tram auf Reisen schickt.

Von dpa