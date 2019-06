Entwarnung nach Knorpelschaden bei Frankfurt-Profi Rode

Frankfurt/Main (dpa) - Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Mittelfeldspieler Sebastian Rode könnte nach seinem Knorpelschaden in der Fußball-Bundesliga früher zurückkehren als erwartet. SGE-Aufsichtsratsboss Wolfgang Steubing sagte am Dienstag dem «Kicker»: «Seine Verletzung ist nicht so schwerwiegend wie anfangs gedacht.» Der Knorpel musste demnach nicht größer operiert, sondern nur geschält werden.

Von dpa