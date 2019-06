Forderung: Keine Einschränkungen für Wald-Windräder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Windenergiebranche und Waldbauern in Nordrhein-Westfalen fordern von der Landesregierung den Verzicht auf Einschränkungen für neue Windräder in Waldgebieten. Das sei nicht nur für die Energieversorgung in NRW wichtig, sondern könne auch den Waldbauern helfen, die finanziellen Folgen von Sturmschäden und Schädlingsbefall zu bewältigen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Appell mehrerer Verbände aus der Energie- und Forstwirtschaft. Die CDU/FDP-Koalition will mit einer Änderung des Landentwicklungsplans den Bau von Windrädern im Wald einschränken. Der Wirtschaftsausschuss des Landtags berät an diesem Mittwoch über diese Pläne.

