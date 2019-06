Wohnwagen explodiert: Mann wegen versuchten Mordes angeklagt

Münster/Lüdinghausen (dpa/lnw) - Weil er auf einem Campingplatz im Münsterland einen Wohnwagen in die Luft gejagt haben soll, ist ein 55-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann laut Mitteilung von Dienstag vor, im Frühjahr in einem Wohnwagen auf einer Parzelle in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) eine Zehn-Liter-Gasflasche aufgedreht zu haben. Dann soll er den Wohnwagen mit einer brennenden Kerze darin verlassen haben - mit Reisepass und persönlichen Gegenständen im Gepäck. Er habe in Kauf genommen, dass es zu einer nicht beherrschbaren Explosion und zu Feuer kommen könne, erklärte die Staatsanwaltschaft. Auf diese Weise habe er auch die nur 15 Meter entfernt schlafenden Nachbarn in tödliche Gefahr gebracht, begründete sie den Vorwurf des versuchten Mordes.

Von dpa