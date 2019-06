Düren (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Hotelgast hat am Sonntagabend in Düren randaliert und zwei Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließ sich die Identität des betrunkenen Mannes erst am nächsten Morgen feststellen. Der Brite wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in zwei Fällen angezeigt.

Von dpa