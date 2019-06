Münster (dpa/lnw) - Diese Diebe wussten genau was sie taten: Ganz gezielt haben Unbekannte am Wochenende 15 teure Koi-Karpfen aus einem Teich in einer Kleingartenanlage in Münster gestohlen. Laut Polizei haben die Tiere einen Wert von 3500 Euro. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen.

Von dpa