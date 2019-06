ADAC warnt vor staureichem Pfingstwochenende in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund um Pfingsten brauchen die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen wieder starke Nerven: Nach einer ersten Prognose des ADAC drohen vor allem am Freitagnachmittag (7.6.) und am Samstagvormittag (8.6.) volle Straßen und Urlauber-Staus. Mit lebhaftem Heimreiseverkehr und zahlreichen Verkehrsbehinderungen rechnet der ADAC am Pfingstmontag (10.6.) und auch noch am Dienstag (11.6.). NRW-weit sind alljährlich vor allem die Autobahnen in Richtung Norden und Osten - die A 1 Köln-Hamburg und die A 2 Oberhausen-Berlin - und die A 3 Richtung Süddeutschland betroffen.

Von dpa