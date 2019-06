Brand in Mehrfamilienhaus: 50 Bewohner müssen Haus verlassen

Marl (dpa/lnw) - In Marl haben sich 50 Menschen wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Sicherheit bringen müssen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in der Nacht zum Montag aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller des Hauses ausgebrochen, der Rauch war dann in die oberen Stockwerke gezogen. Alle Hausbewohner mussten das Haus verlassen und wurden zwischenzeitig in Bussen des örtlichen Nahverkehrs untergebracht. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Montagmorgen an, der Brand sei aber unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von dpa