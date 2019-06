Versuchtes Sexualdelikt bei Einbruch: Polizei fasst Mann

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Polizei in Mönchengladbach hat einen Mann festgenommen, der bei einem Einbruch versucht haben soll, sich sexuell an einer Frau zu vergehen. Die Frau sei dabei auch verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Weitere Details zu dem Übergriff nannten die Beamten nicht und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen sowie den Opferschutz. Den Angaben zufolge riefen Zeugen die Polizei, als sie am frühen Morgen die blutende Frau entdeckten. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei startete die Fahndung und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Schließlich sei der 30 Jahre alte Tatverdächtige mit einer stark blutenden Wunde am Fuß gestellt worden, hieß es. Den Angaben zufolge beging der polizeibekannte Mann bereits vor der Tat mutmaßlich mehrere Einbrüche.

Von dpa