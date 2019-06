Über 200 000 Unterschriften für Rad- statt Autoverkehr

Köln (dpa) - Mehr als 200 000 Menschen haben in Nordrhein-Westfalen eine Volksinitiative für die Stärkung des Radverkehrs unterstützt. Ganz genau seien 206 687 Unterschriften zusammengekommen, teilten die Initiative Radkomm und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) NRW am Samstag in Köln mit. «Damit ist unsere Volksinitiative «Aufbruch Fahrrad» die erfolgreichste Unterschriftensammlung für das Fahrrad in ganz Deutschland», sagte die Radkomm-Vorsitzende Ute Symanski der Deutschen Presse-Agentur. «Noch nie zuvor wurden so viele Unterschriften für das Fahrrad gesammelt. Von den 396 Gemeinden in NRW liegen aus 394 Unterschriften vor. Das heißt, wir können sagen, wir haben NRW flächendeckend erreicht.»

Von dpa