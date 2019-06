Sonntag erster heißer Tag des Jahres: 32 Grad erwartet

Essen (dpa/lnw) - Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen bescheren den Menschen in NRW am Wochenende perfektes Freibad- und Badewetter. Am Samstag sollten die Werte laut Deutschem Wetterdienst bereits auf 28 Grad klettern. Am Sonntag werde es dann erstmals in diesem Jahr heiß: bis zu 32 Grad im ganzen Land, wie Meteorologin Sophie Hein auf Anfrage sagte. Dazu strahlt die Sonne intensiv von einem wolkenlosen Himmel.

