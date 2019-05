Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes (58) an einer Kleingartenanlage in Wuppertal hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige hat den Ermittlern zufolge gestanden. Er sollte am Freitagnachmittag wegen Totschlagsverdachts einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa