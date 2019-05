Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf ist am Donnerstag im Aaper Wald der verweste Leichnam einer Frau gefunden worden. Der Hund eines Spaziergängers habe ihn aufgespürt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Tote habe schon seit längerer Zeit im dichten Unterholz, in der Nähe eines Schotterweges, gelegen. Die genauen Hintergründe seien noch unklar, sagte der Sprecher.

Von dpa