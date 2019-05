NRW: Verdi ruft zu Warnstreiks im Einzelhandel auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus über 50 Einzelhandelsbetrieben in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks am Freitag und am Samstag aufgerufen. «Wir hoffen, dass die Arbeitgeber dieses Signal erkennen und in der kommenden Woche ein verbessertes Angebot vorlegen», hieß es demnach von Silke Zimmer, Verhandlungsführerin für den Einzelhandel. Mit Warnstreiks will die Gewerkschaft ihren Forderungen bei den Tarifverhandlungen für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel Nachdruck verleihen.

Von dpa