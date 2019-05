Düsseldorf (dpa/lnw) - Insgesamt mehr als 500 Kilometer Stau: Beim Start ins lange Wochenende haben Autofahrer am späten Mittwochnachmittag auf vielen Autobahnabschnitten Geduld gebraucht. Nach einer Übersicht des WDR-Verkehrsstudios stauten sich die Fahrzeuge auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen zeitweise auf einer Länge von bis zu 519 Kilometern. Dieser Spitzenwert wurde um 17.27 Uhr erreicht, twitterte das WDR Verkehrsstudio am Abend. Unfälle auf verschiedenen viel befahrenen Abschnitten lösten Sperrungen von Fahrstreifen aus.

So zog ein Lkw-Unfall auf der A1 bei Wuppertal-Ronsdorf in Richtung Dortmund einen langen Stau nach sich. Der Lkw lag danach gegen 14 Uhr rechts seitlich im Graben und musste aufwendig geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr berichtete, dass der Tank des Tanklastzuges intakt geblieben sei. Die Ladung habe sich als weder für den Mensch noch Umwelt gefährlich herausgestellt. Der schwer verletzte Fahrer sei mit Hilfe eines Feuerwehrkrans gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW hatte für den Nachmittag ab 14 Uhr vor «schnell ansteigendem Reiseverkehr» gewarnt.

Der staureichste Tag des vergangenen Jahres war laut WDR Verkehrsstudio der 31. Oktober - mit 584 Kilometern Stau.