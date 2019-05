Duisburg (dpa/lnw) - Unbekannte haben in einer Duisburger Zoohandlung einen Weißbüschelaffen gestohlen und auf der Straße für 200 Euro zum Verkauf angeboten. Ein misstrauischer Zeuge habe die Polizei alarmiert, als ihm das Tier in der Ruhrgebietsstadt in einem Schuhkarton offeriert worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa