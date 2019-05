Mann in Kleingartenanlage getötet: Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist am späten Dienstagabend in einer Kleingartenanlage die Leiche eines 58-jährigen Mannes entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde und sucht nach einem jungen Mann mit schwarzer Kappe.