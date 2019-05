Prozess um Angriff auf Fußballfan wird neu aufgerollt

Karlsruhe/Marburg (dpa/lhe) - Eine lebensgefährliche Attacke auf einen Fußballfan in Mittelhessen muss erneut vor dem Landgericht Marburg verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hat das im Jahr 2018 ergangene Urteil aufgehoben und einen neuen Prozess angeordnet. Die obersten Richter bemängelten unter anderem Ausführungen zum Tatvorsatz, wie aus der am Mittwoch bekannt gewordenen BGH-Entscheidung hervorgeht. Im Februar 2018 waren zwei damals 20-Jährige zu jeweils viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden - wegen versuchten Mordes, schwerer sowie gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa