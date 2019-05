ARAG-Chef Faßbender kündigt Rückzug an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Düsseldorfer Versicherungskonzern Arag plant Vorstandschef Paul-Otto Faßbender seinen Rückzug. Er werde seinen im Juli kommenden Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der 74-Jährige am Mittwoch mit. Faßbender ist Mehrheitsaktionär des nach eigenen Angaben größten deutschen Versicherungsunternehmens in Familienbesitz. «Nach genau 20 Jahren an der Spitze der ARAG wird es Zeit, sich aus der operativen Führung des Unternehmens zurückzuziehen», sagte Faßbender.