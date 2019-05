26 Jahre nach Solingen: Türkei fordert soziale Einheit

Istanbul/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die türkische Regierung fordert am 26. Jahrestag des fremdenfeindlichen Brandanschlags in Solingen von deutschen Politikern und Medien eine «einigende Sprache». Sie sollten nicht einen «ausgrenzenden und diskriminierenden Ansatz verfolgen», sondern für die soziale Einheit werben, heißt es in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung des Außenministeriums. Bei dem Brandanschlag am 29. Mai 1993 waren in Solingen in Nordrhein-Westfalen fünf türkische Frauen und Mädchen verbrannt. Die Tat gilt als eines der schwersten rechtsextremen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik.

Von dpa