Arbeitslosigkeit in NRW im Mai leicht gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im Mai leicht gestiegen. Landesweit waren knapp 634 000 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 6500 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote betrug unverändert 6,5 Prozent, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Jahresvergleich ist die Zahl der Arbeitslosen aber weiter zurückgegangen. Im Mai 2018 gab es in NRW gut 18 000 Arbeitslose mehr als derzeit.