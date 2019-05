Kunstmesse Art Düsseldorf bekommt neue Partner

Düsseldorf (dpa) - Die Kunstmesse Art Düsseldorf bekommt neue internationale Partner. Die Schweizer Messegesellschaft MCH verkauft ihre 25,1-Prozent-Beteiligung zu gleichen Anteilen an die Londoner Messeveranstalter Sandy Angus und Tim Etchells, wie sie am Mittwoch in Basel mitteilte. MCH ist Veranstalter der weltweit wichtigsten Kunstmesse Art Basel. Im Herbst 2018 hatte die Gesellschaft angekündigt, ihre Beteiligungen an kleineren regionalen Kunstmessen zu veräußern. Angus erwerbe zusätzlich zu seinem MCH-Anteil weitere 15 Prozent an der Art Düsseldorf, um seine strategische Rolle auszubauen, teilte Messedirektor Walter Gehlen in Düsseldorf mit.

Von dpa