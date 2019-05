Radfahrer von Transporter lebensgefährlich verletzt

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte, ist der Mann am frühen Morgen von einem Transporter erfasst worden. Ersten Ermittlungen zufolge habe der 26 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters den Radfahrer womöglich übersehen. Personalien und Alter des Opfers waren zunächst unklar, die Unfallaufnahme dauerte am Mittwochmorgen noch an.

Von dpa