Wagner startet mit Schalke am 1. Juli

Gelsenkirchen (dpa) - David Wagner wird am 1. Juli seinen Einstand auf dem Trainingsplatz des FC Schalke 04 geben. Der neue Coach des Fußball-Bundesligisten bittet die Schalker Profis rund sechs Wochen nach dem letzten Liga-Spiel zu den ersten Einheiten. Vom 26. Juli bis zum 3. August intensiviert der 47-Jährige dann die Vorbereitung im Trainingslager im Mittersill. In die österreichische Ferienregion fährt Schalke bereits zum vierten Mal in Folge. Auf eine erneute Reise nach China verzichtet der Club in diesem Jahr hingegen - auch auf Rücksicht auf Neu-Trainer Wagner.

Von dpa