Young-Jae Seo verlässt den MSV: Wechsel zu Holstein Kiel

Duisburg (dpa/lnw) - Abwehrspieler Young-Jae Seo verlässt den Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg und wechselt zu Holstein Kiel. Der 24 Jahre alte Fußball-Profi unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit. Seo sei «technisch gut ausgebildet, dribbel- und spielstark», sagte Kiels Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth über den Südkoreaner, der in Kiel auf seinen Landsmann Jae-Sung Lee trifft. In der abgelaufenen Saison kam Seo auf acht Pflichtspieleinsätze bei den «Zebras». Für den Asiaten ist Kiel nach dem Hamburger SV, für den er im Regionalliga-Team spielte, und Duisburg der dritte deutsche Club.

Von dpa