Literaturpreis der deutschen Wirtschaft geht an Enis Maci

Leipzig/Gelsenkirchen (dpa) - Die Autorin Enis Maci erhält den diesjährigen Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Die Auszeichnung ist mit 20 000 Euro dotiert. Die 1993 in Gelsenkirchen geborene Maci erkunde auf innovative Weise die Möglichkeiten, die Gegenwart zu erzählen, hieß es in der am Montag veröffentlichten Begründung der Jury. Maci schreibt sowohl für die Bühne als auch für das Netz und das gedruckte Buch («Eiscafé Europa»).