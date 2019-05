Anschließend drehte Achter-Ruderer Malte Jakschik bei der Jungfernfahrt unter großem Beifall ein paar Runden auf dem Kanal. Der Einer soll an den Sportler und Menschen Maximilian Reinelt am Ruderleistungszentrum erinnern. Der Olympiasieger, Welt- und Europameister war am 9. Februar im Alter von nur 30 Jahren gestorben.