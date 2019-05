Reisebus kollidiert mit Pkw auf A3: Mehrere Verletzte

Emmerich (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Pkw bei Emmerich auf der A3 sind am Montagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei sind einige Fahrgäste leicht verletzt. Den Fahrer des Pkw hätten Feuerwehrleute aus seinem Auto befreit. Er werde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zur Kollision nahe Elten kurz vor der Grenze zu den Niederlanden in Richtung Arnheim kam, war zunächst noch unklar. Die A3 war im Bereich der Unfallstelle zunächst gesperrt.

Von dpa