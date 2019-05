Illegales Autorennen: Unbeteiligtes Opfer verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem illegalen Autorennen in Dortmund ist ein unbeteiligter Fahrer verletzt worden, als ein Wagen in seine Beifahrerseite schleuderte. Die Polizei sucht nach dem Unfall von Sonntagabend mehrere Personen, die sich in zwei Wagen ein Rennen geliefert haben sollen. Ein Zeuge berichtete, dass sich die Fahrer der beiden Wagen per Zeichen zu einem Rennen verabredeten hätten.

Von dpa