Verdächtiges Päckchen am Flughafen: Entwarnung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein verdächtiges Päckchen in einem Gebäude am Düsseldorfer Flughafen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Statt auf möglicherweise gefährliche biologische Stoffe stießen die Einsatzkräfte schließlich auf Hirnimplantate gegen starke Kopfschmerzen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Auf einer zwischenzeitlich nicht mehr vermieteten Etage in dem Bürogebäude hatten die Hausverwalter ein Paket in der Größe eines Schuhkartons mit dem Warnhinweis für gefährliche Biostoff entdeckt.

Von dpa