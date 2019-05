Land: 200 Millionen Euro für Batterieforschung in Münster

Neben den 200 Millionen Euro vom Land würden die beteiligten Kommunen 7,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Batterien gelten als Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität.

Aufbau einer Forschungsfabrik

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat den Standort für den Aufbau einer Forschungsfabrik zur Entwicklung von Fertigungskonzepten für Batteriezellen ausgeschrieben. Die Entscheidung, wo die Fabrik errichtet wird, soll ab dem 8. Juli 2019 fallen. NRW hat sich mit dem Standort Münster unter Federführung des Batterieforschungsinstitut MEET gemeinsam mit der RWTH Aachen und dem Forschungszentrum Jülich beworben.

Für die Fabrik stehe in Münster ein Grundstück mit Anbindung an den Dortmund-Ems-Kanal und andere wichtige Verkehrswege zur Verfügung. Bis zur Fertigstellung der neuen Gebäude bietet die Stadt kostenfrei sofort beziehbare Büroräume, Laboratorien, Lagerflächen und Produktionshallen an, so dass die Arbeiten nach Erteilung des Zuschlags beginnen könnten, heißt es in der Mitteilung.

Bereits 100 Millionen Euro investiert

NRW habe in den vergangenen zehn Jahren bereits 100 Millionen Euro in die Batterieforschung investiert und so zum Aufbau einer international wettbewerbsfähigen Forschungsinfrastruktur beigetragen, sagte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) laut Mitteilung. Das Projekt in Münster werde von mehr 75 Unternehmen unterstützt, die Aufträge in Aussicht gestellt hätten, sagte Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Darunter seien internationale Konzerne ebenso wie Familienunternehmen.