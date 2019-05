Mann bedroht Passanten mit Pistole

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein psychisch kranker Mann (21) hat am Sonntagnachmittag in Eschweiler bei Aachen mit einer Pistole mehrere Menschen bedroht - erst in einem Mehrfamilienhaus und dann auf der Straße. Eine Frau flüchtete verängstigt in ein Wahllokal, von wo die Polizei alarmiert wurde. Die Polizei stellte den Mann - seine Waffe war nur eine «täuschend echte Nachbildung», so die Ermittler.

Von dpa