Volle Autobahnen in NRW zu Christi Himmelfahrt

Leverkusen (dpa/lnw) - Vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag wird es voraussichtlich wieder voll auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Weil sich viele noch den Freitag freinehmen, werden Kurzurlauber am Mittwoch bei Anreise und Sonntag bei Abreise für großen Andrang sorgen, sagte die Straßen.NRW-Verkehrszentrale voraus. Staus seien am Mittwoch ab 14.00 Uhr zu befürchten - und zwar vor allem in Richtung der Küsten auf den Autobahnen 1, 31, 40, 57 und 61. Auch auf der A3 im Großraum Köln und im Bereich Oberhausen müssten Autofahrer viel Geduld aufbringen.

Von dpa