Bundesliga-Aufsteiger Paderborn verpflichtet Dörfler

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat Johannes Dörfler verpflichtet. Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, unterschrieb der 22 Jahre alte Außenbahnspieler vom Drittligisten KFC Uerdingen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. «Mit seiner herausragenden Geschwindigkeit passt Johannes optimal zu unserer Spielidee. Er ist stark in direkten Duellen und hat viel Zug zum Tor. Wir sehen in ihm viel Potenzial», sagte Geschäftsführer Markus Krösche.

Von dpa