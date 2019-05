500 Kilo-Tresor geklaut: Polizei fasst Einbrecherbande

Die Polizei hatte bereits seit Februar ermittelt und war dabei auf den 48-jährigen Kopf der Bande gestoßen. Neben dem Mann aus Herne lebten die meisten weiteren Verdächtigen in Bochum, so die Ermittler. Die Gruppe habe «in wechselnder Besetzung Wohnungs- und Geschäftseinbrüche» begangen. «Auch ein Hehler gehört zu dieser kriminellen Gruppierung», so die Polizei.

Am Montagmorgen um 6 Uhr stürmten die Ermittler mehrere Wohnung in Bochum, Herne und Dortmund. Der 48 Jahre alte Kopf der Bande sowie zwei Bochumer (20,58) sollten am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.