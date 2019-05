Lange Wartezeiten: Polizei hilft vor Wahllokalen für Rumänen

Bochum/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Ansturm rumänischer Staatsbürger auf Wahllokale in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Wahltag der Europawahl teilweise bis in den späten Sonntagabend beschäftigt. In Bochum waren die Einsatzkräfte laut einem Sprecher bis 22 Uhr vor Ort an der Herner Straße. In Düsseldorf rückte die Polizei gegen 19 Uhr zum dortigen Wahllokal aus, weil sich die Stimmung unter hunderten Rumänen wegen der langen Wartezeit aufgeheizt hatte. Die Polizei zog schließlich laut einem Sprecher mehrere Dutzend Beamte zusammen, um einer Eskalation vorzubeugen.

Von dpa