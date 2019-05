Duisburg will Parksündern aus Südosteuropa besser beikommen

Duisburg (dpa/lnw) - Die Stadt Duisburg beklagt «erhebliche Schwierigkeiten» mit Autos aus Rumänien und Bulgarien. In einem Brief an den Deutschen Städtetag bemängelt Oberbürgermeister Sören Link (SPD), dass es bei Verstößen wie etwa Falschparken nicht möglich sei, den Halter verbindlich festzustellen.