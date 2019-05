Frankfurt verliert Stadtwette: OB muss zum Kölner Karneval

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Europawahl hat die Stadt Frankfurt eine Wette mit Köln um die höhere Wahlbeteiligung verloren - nun muss Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am rheinischen Straßenkarneval teilnehmen. Dies war der Wetteinsatz, seine Kölner Amtskollegin Henriette Reker (parteilos) werde ihn begleiten, erklärte der Oberbürgermeister am Sonntagabend. Er sprach von einem «verschmerzbaren Wermutstropfen» angesichts des guten Ergebnisses in Frankfurt.

Von dpa