Bochum (dpa/lnw) - Der Bundeswahlleiter will prüfen, warum mehrere Wahllokale in Bochum bei der Europawahl am Sonntag zeitweise zu wenig Stimmzettel hatten. «Den genauen Umständen wird nachgegangen», erklärte der Bundeswahlleiter am späten Abend bei Twitter. Dies könne allerdings «eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen», hieß es.

Von dpa