BVB-Chef Watzke würde Wechsel von Sané Bayern gefallen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke würde einen Wechsel von Leroy Sané zu Rivale Bayern München befürworten. In einem Interview in der «Bild am Sonntag» meinte Watzke: «Ich fände es sehr gut, wenn Bayern Leroy Sané als deutschen Nationalspieler zurückholt, denn das würde die Attraktivität der Liga weiter steigern. Ich bin der Erste, der ihnen gratuliert.»

Von dpa